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Лукашенко о суверенитете Беларуси: Как, создав свое дитя, я могу его похоронить?

Лукашенко о суверенитете Беларуси: Как, создав свое дитя, я могу его похоронить?
22:21 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф УНН

Лукашенко говорит, что не допустит объединения России и Беларуси.

Разве что следующее поколение сможет объединить Беларусь и Россию в единое государство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает УНН.

"Первое независимое государство в истории. Мы никогда не были суверенными и независимыми. Я его построил вместе со своими коллегами... Разве я должен в гроб его положить и похоронить? Этого не может быть. Как, создав свое дитя, я могу его похоронить?" — отметил Лукашенко.

Как подчеркнул президент, "выстраивать союзно, попытаться построить союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, — это мы должны сделать. И может быть, когда-то, не мы, а может мы, наши дети, в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство — оно и хорошо, если это примут наши народы".

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Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России заплатить компенсацию за Чернобыльскую катастрофу.

Также Лукашенко убежден, что в случае попытки Москвы нарушить суверенитет Беларуси, мировое сообщество отреагирует военной кампанией на такие действия.

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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко.
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