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"Северный поток 2": строительный флот ключевого подрядчика Газпрома покинул Балтийское море

"Северный поток 2": строительный флот ключевого подрядчика Газпрома покинул Балтийское море
15:16 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Компания Allseas не будет восстанавливать работу над "Северным потоком 2".

Швейцарская компания Allseas заявила, что не собирается восстанавливать укладку подводных элементов трубопровода "Северный поток-2", которая была остановлена из-за санкций США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресслужбу компании, передает "Европейская правда".

В пресс-службе Allseas сообщили, что компания покинула Балтийское море и уже готовится к выполнению других работ.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.

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Ранее сообщалось, что 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода, через что Allseas и приостановила работу над проектом.

"На выполнение оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA), компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода Nord Stream 2. Компания будет действовать в соответствии с положениями о сворачивании работ, предусмотренных этим проектом", - говорится в сообщении.

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Как известно, NDAA предусматривает, что компании, которые добровольно выйдут из российского трубопроводного проекта, смогут избежать американских санкций.

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Газпром, Швейцария, Балтийское море, Северный поток-2, Allseas.
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