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Премьер Молдовы назвал приоритетом решение проблемы Приднестровья

Премьер Молдовы назвал приоритетом решение проблемы Приднестровья
18:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Решение приднестровской проблемы остается приоритетом для молдавских властей.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику подтвердил, что решение приднестровской проблемы остается приоритетом для молдавских властей.

На заседании правительственной комиссии по реинтеграции страны в понедельник вечером Кику заявил, что "правительственная комиссия по реинтеграции Молдавии будет проводить заседания ежемесячно, чтобы добиться прогресса в реализации намеченных приоритетов".

Как сообщила пресс-служба правительства, он назвал большим упущением бывшего кабинета министров тот факт, что "комиссия не собиралась больше года".

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"Реинтеграция страны является приоритетом. Прошу обеспечить эффективную работу всех отраслевых рабочих групп и не допускать имитации переговорного процесса. В процессе приднестровского урегулирования накопилось много проблем, требующих неотложного решения", - подчеркнул премьер.

В ходе заседания утверждены четыре приоритета переговорного процесса и урегулирования конфликта: расширение публичных услуг (включая выдачу молдавских паспортов и других документов для жителей Приднестровского региона) и соблюдение прав человека; совместный контроль на Приднестровском участке молдавско-украинской границы; поддержка торговли и продвижение экспорта; внедрение инфраструктурных проектов (реабилитация автотрассы Кишинев-Одесса, в том числе моста через Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок).

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Как сообщалось ранее, в 2019 году, из-за политического кризиса в Молдавии и отставки двух правительств, наметилась стагнация в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Единственный раунд переговоров, который состоялся в начале октября в Братиславе, завершился даже без подписания итогового протокола.

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Молдова, Приднестровье, Ион Кику.
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