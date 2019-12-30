Развертывание войск в Ливии: парламент Турции соберется на заседание в начале января

Новости мира:Парламент Турции 2 января решит, отправлять ли войска в Ливию.

Законопроект о развертывании турецких войск в Ливии был представлен парламенту страны в понедельник и будет обсуждаться ним 2 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Законопроект будет рассмотрен на специальной сессии парламента в четверг.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал двухстраничную резолюцию, в которой заявил, что события в Ливии представляют угрозу для региона, и попросил разрешения на размещение турецких войск в зарубежных странах сроком на один год.

"Как министерство иностранных дел, мы представили меморандум президенту, чтобы он был направлен в парламент. Как страна, которая наиболее решительно поддерживает постоянный мирный и политический процесс в Ливии, мы проинформировали главу по этому вопросу", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу этого же дня.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция окажет любую поддержку администрации Триполи, которая ведет борьбу с силами генерала Халифа Хафтара.

Турецкий президент обвинил некоторые европейские и арабские страны в поддержке "путчистского командующего Восточной Ливией" и заявил, что Турция приглашена законной администрацией Ливии.

Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно размещены 2 тысячи бойцов российской ЧВК Вагнера и 5 тысяч наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.