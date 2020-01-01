Новогоднее поздравление Макрона: спорную реформу отменять не будут

Новости мира:Макрон в Новый год пообещал французам, что не откажется от разгневавшего их плана пенсионной реформы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе новогоднего обращения к согражданам предупредил, что не откажется от реализации проекта пенсионной реформы, против которого уже несколько недель в стране проходят демонстрации.

"Пенсионная реформа, реализацией которой занимается правительство, будет осуществлена", - сказал он.

При этом Макрон предупредил, что ожидает от своего правительства быстрого достижения компромиссов с французскими профсоюзами по поводу наиболее спорных аспектов реформы. В частности, она предполагает увеличение пенсионного возраста.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил с Новым годом и пожелал украинцам в 2020 году почувствовать реальные изменения в Украине.