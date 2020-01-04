Скачать
Суббота, 04.01.2020
Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января

Авиаудары США: В Британии требуют созвать Тайный совет

Авиаудары США: В Британии требуют созвать Тайный совет
12:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, написал Борису Джонсону письмо, в котором потребовал созвать Тайный совет.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал срочного заседания Тайного совета в связи авиаударом США, в результате которого был убит командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани, и на фоне объявления Пентагона о намерении направить еще 3000 военнослужащих на Ближний Восток, передает Sky News.

Лидер лейбористов написал премьер-министру письмо, в котором задал ряд вопросов, в том числе о том, что знало британское правительство в преддверии авиаудара, в результате которого погиб Сeлеймани.

Он также спросил, существует ли повышенный риск террора в Великобритании и разговаривал ли Борис Джонсон с Президентом США Дональдом Трампом.

Трамп об убийстве Сулеймани: Мы действовали чтобы остановить войну

Корбин также интересуется, был ли диалог Великобритании с ООН "для обсуждения последствий для мира и безопасности" и какие меры были приняты для "обеспечения безопасности граждан Великобритании".

"Учитывая серьезный характер проблем, с которыми в настоящее время сталкивается наша страна и, по сути, весь мир в результате нападения США, я был бы рад быстро отреагировать на эту просьбу и готов принять участие в любом информационном совещании, как только оно будет организовано", - говорится в письме.

Напомним, 3 января США ракетным ударом в Багдаде убили командующего иранской спецслужбы.

Антитеррористическая коалиция отрицает свою причастность к авиаудару под Багдадом

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Касем Сулеймани "убил и тяжело ранил тысячи американцев, и хотел убить еще много людей, его нужно было ликвидировать много лет назад".

Как сообщалось ранее, Украина отреагировала на убийство в Багдаде командующего иранской спецслужбы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Великобритания, Иран, Лондон, Багдад, Авиаудары, Касем Сулеймани, Иранский генерал, Убийство генерала, Тайный совет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
02 Лучшие травы для быстрого похудения
03 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
04 Впервые в истории: минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
05 Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасность на дорогах: украинцев предупредили о тумане и гололеде
Опасно: украинцев предупредили о тумане и гололеде
В Карпатах в районе Говерлы военные испытали самолет Ил-76МД
В Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД
Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Пенсионный возраст: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день
Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь