Авиаудары США: В Британии требуют созвать Тайный совет

Новости мира:Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, написал Борису Джонсону письмо, в котором потребовал созвать Тайный совет.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал срочного заседания Тайного совета в связи авиаударом США, в результате которого был убит командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани, и на фоне объявления Пентагона о намерении направить еще 3000 военнослужащих на Ближний Восток, передает Sky News.

Лидер лейбористов написал премьер-министру письмо, в котором задал ряд вопросов, в том числе о том, что знало британское правительство в преддверии авиаудара, в результате которого погиб Сeлеймани.

Он также спросил, существует ли повышенный риск террора в Великобритании и разговаривал ли Борис Джонсон с Президентом США Дональдом Трампом.

Корбин также интересуется, был ли диалог Великобритании с ООН "для обсуждения последствий для мира и безопасности" и какие меры были приняты для "обеспечения безопасности граждан Великобритании".

"Учитывая серьезный характер проблем, с которыми в настоящее время сталкивается наша страна и, по сути, весь мир в результате нападения США, я был бы рад быстро отреагировать на эту просьбу и готов принять участие в любом информационном совещании, как только оно будет организовано", - говорится в письме.

Напомним, 3 января США ракетным ударом в Багдаде убили командующего иранской спецслужбы.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Касем Сулеймани "убил и тяжело ранил тысячи американцев, и хотел убить еще много людей, его нужно было ликвидировать много лет назад".

Как сообщалось ранее, Украина отреагировала на убийство в Багдаде командующего иранской спецслужбы.