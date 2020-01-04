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Все из-за Путина: Дуда может отменить визит в Израиль

Все из-за Путина: Дуда может отменить визит в Израиль
14:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Президент Польши не желает пересекаться с Путиным в Израиле.

Президент Польши Дуда может не поехать на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле. Одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что главным гостем форума должен стать президент России Владимир Путин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Официального решения по этому вопросу еще нет, но польской стороне не нравится роль, которую может сыграть российский президент во время форума.

Представитель президента Польши Кшиштоф Шчерський заявил, что для польской стороны неприемлема программа мероприятий, согласно которому Путину будет предоставлена возможность продолжить выражать ложные тезисы о Второй мировой войне.

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Напомним, Путин в последние дни 2019 года несколько раз высказался о причинах начала Второй мировой войны, политику Польши и СССР в предвоенные годы, о пакте Молотова - Риббентропа.

Он поднял эту тему сначала на итоговой годовой пресс конференции, впоследствии на саммите СНГ и на заседании коллегии министерства обороны России.

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Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньей" и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды, что польское правительство тогда фактически руководило страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши.

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Польша, Россия, Израиль, Владимир Путин, Анджей Дуда.
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