Попытка назначить премьера Испании завершилась провалом

Новости мира:В Испании провалили первую попытку утвердить премьер-министра.

Парламент Испании в воскресенье провалил первую попытку утверждения исполняющего обязанности главы испанского правительства Педро Санчеса на пост премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Как и ожидалось, Санчес потерпел неудачу в воскресенье, получив всего 166 голосов - на десять меньше от 176 голосов, необходимых для достижения требуемого абсолютного большинства.

У лидера социалистов будет вторая возможность получить одобрение парламента во вторник, когда необходимый для утверждения порог будет ниже.

Санчес надеется получить поддержку, необходимую для формирования коалиционного правительства его левоцентристских социалистов и партии Unidas Podemos, которая выступает против жесткой экономии. Это будет первое коалиционное правительство Испании после смерти генерала-диктатора Франсиско Франко в 1975 году.

Надежды Санчеса на успех, как и раньше, будут зависеть от нескольких небольших партий, включая сепаратистские партии из Каталонии и Страны Басков.

Санчес выполняет обязанности премьер-министра со времени проведения выборов в апреле и ноябре.