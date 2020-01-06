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Конец ядерного соглашения: главы МИД ЕС соберутся на экстренное заседание

Конец ядерного соглашения: главы МИД ЕС соберутся на экстренное заседание
23:47 Пн, 6 Январь 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Министры иностранных дел стран ЕС экстренно соберутся из-за ситуации в Иране.

Министры иностранных дел ЕС запланировали на пятницу, 10 января, внеочередную встречу для обсуждения ситуации в Иране.

Об этом сообщает Politico.

"В пятницу министры иностранных дел стран ЕС проведут внеочередную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала", - говорится в сообщении.

В НАТО считают, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие

Как отмечает издание, четыре дипломата из ЕС заявили, что встреча запланирована на 14.00 по местному времени.

Служба внешних действий ЕС заявила, что не может подтвердить время встречи.

В ФРГ хотят спасти Иранское ядерное соглашение

Как сообщалось, командующий элитными силами "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис в пятницу, 3 января, были ликвидированы ракетным ударом США вблизи аэропорта Багдада.

В связи с этим власти Ирана объявили о выходе Тегерана из ядерного соглашения 2015 года.

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ЕС, Иран, КСИР, СВПД, Касем Сулеймани.
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