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Австрия ужесточит правила ношения хиджаба

Австрия ужесточит правила ношения хиджаба
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Австрии запретят хиджаб для школьниц до 14 лет.

Новое коалиционное правительство Австрии расширит запрет на исламский платок (хиджаб) в школах.

Соответствующее положение содержится в коалиционном правительственном пакте между "Австрийской народной партией" и партией "Зеленые", сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нужно создать базовые условия, чтобы дети росли без принуждения (как например, ношение платка). Задача государства — помогать девушкам и молодым женщинам и поддерживать их в саморазвитии. Для этого нужны меры по защите девочек, а также расширение существующего запрета на платки для школьниц в возрасте до 14 лет", - говорится в документе.

Наряду с этим, планируется увеличение проверок в исламских учебных заведениях на предмет контроля программ и методов преподавания.

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Также предусмотрены ряд мероприятий, направленных на борьбу с распространением политического ислама в Австрии.

Как сообщалось ранее, расширение запрета на исламский платок в школах было одним из предвыборных обещаний возглавляемой Себастианом Курцем консервативной партии, которая стала победителем на досрочных парламентских выборах 29 сентября. Утверждается, что только после 14 лет девочки становятся "религиозно зрелыми" и могут сами решать, стоит ли им носить платок или нет.

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Как известно, бывшая правящая в Австрии коалиция в составе правоцентристской "Австрийской народной партии" и правопопулистской "Австрийской партии свободы" ввела запрет на исламский платок: в 2018 году хиджаб был запрещен в детсадах, а в мае 2019 года - в начальной школе (6-10 лет).

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Австрия, Хиджаб, Себастьян Курц.
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