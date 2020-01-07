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Судопроизводство в Польше: "Венецианка" оценит последние законы

Судопроизводство в Польше: "Венецианка" оценит последние законы
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Венецианская комиссия в Польше даст оценку изменениям к скандальным судебным законам.

Представители Венецианской комиссии посетят с визитом Польшу 9-10 января, чтобы по просьбе маршала Сената страны дать оценку новым изменениям к законам о судопроизводстве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Венецианской комиссии.

"Второго января 2020 года Венецианская комиссия получила от маршалка Сената Польши Томаша Гродзкого запрос на оценку изменений к законам о судопроизводстве, принятых польским Сеймом 20 декабря 2019 года. Изменения будут рассматриваться Сенатом на ближайшей сессии в январе, а поэтому офис Венецианской комиссии одобрил подготовку представителями комиссии немедленной оценки ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, делегация Венецианской комиссии прибудет в Варшаву 9-10 января для проведения встреч с представителями власти и другими собеседниками.

Эта инициатива маршалка Сената Гродзкого, который является представителем оппозиции, вызвала критическую реакцию у представителей власти Польши. В частности, министр юстиции Польши Збигнев Зебро отметил, что письмо Гродзкого - это "прошение на коленях", чтобы кто-то разрешил Польше реформировать свою систему судопроизводства. По его убеждению, "поляки имеют свое достоинство, свой язык и свою юридическую культуру", поэтому должны самостоятельно принимать такие решения без подсказок извне.

Скандал в польском Сенате: против спикера хотели устроить заговор

Как сообщалось, 20 декабря Сейм Польши принял очередные изменения в законы о Верховном суде, а также об устройстве общих, военных и административных судов. В результате принятых изменений вводится дисциплинарная ответственность судей за действия или отказ от действий, которые могут сделать невозможным или затруднить функционирование правовой системы, за действия, которые ставят под сомнение избрание судей или публичные действия, не сочетаются с принципом независимости судов и судей.

Изменениями предусматривается, что дисциплинарный спикер суда имеет право инициировать дело против любого судьи. Изменениями расширяются полномочия контрольной палаты и общественных дел Верховного суда РП, а также вводятся изменения относительно избрания председателя Верховного суда страны. Ими также запрещается Верховному суду ставить под сомнение действия и полномочия конституционных органов власти страны. Принятые изменения в нижней палате парламента РП теперь должны попасть на рассмотрение Сената страны, большинство в котором имеют представители оппозиции.

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Польша, Закон, Венецианская комиссия.
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