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"У Госдумы нет к этому интереса": премьер Эстонии оценил шансы на ратификацию договора о границе с РФ

"У Госдумы нет к этому интереса": премьер Эстонии оценил шансы на ратификацию договора о границе с РФ
14:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Эстонский премьер считает маловероятным подписание пограничного договора с РФ.

Эстонский премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что ратификация договора о границе между Эстонией и РФ в ближайшие годы маловероятна.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

По словам премьера Эстонии, ратификация пограничного договора с Россией в ближайшие годы вряд ли произойдет, в первую очередь, в связи с незаинтересованностью в ратификации соглашения Госдумы РФ. "Годы показали, что на самом деле у Государственной думы нет к этому интереса. Скорее, от этого (там) отказались", - поясняет Ратас.

По мнению эстонского премьер-министра, договор все-таки следовало бы ратифицировать. "Лучше, чтобы была конкретика, ясность, это нужно. Но я не думаю, что в ближайшие годы это очень вероятно", - заявил Ратас.

Он отметил, что в нынешней эстонской правящей коалиции нет единой позиции по этому вопросу. Ратас, однако, подчеркнул, что говоря о пограничном договоре с Россией, нельзя забывать и принципы Тартуского мирного договора 1920 года (согласно которому территория Эстонии была больше, но после оккупации страны Советским Союзом часть территории была передана из состава Эстонской ССР в состав РСФСР).

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При этом Ратас считает, что Эстония и России должны "пытаться поддерживать диалог", но "разумеется, на платформе тех ценностей, которые важны для Эстонии и ее союзников".

Как сообщалось, накануне спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая в Эстонии коалиция не намерена давать ход ратификации соглашения о границе с РФ, подписанного в 2014 году.

По его словам, ратификация соглашения о границе приведет к потере силы положений подписанного в 1920 году Тартуской мирного соглашения, согласно которой часть территории нынешней РФ была закреплена за независимой Эстонией.

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Эстония – парламентская республика. После выборов в марте 2019 года в Рийгикогу (101 депутат) партии, занявшие 2-4 места, сформировали правящую коалицию: Центристская партия Эстонии (26 мест), Консервативная народная партия Эстонии, EKRE, (19), Партия Isamaa/Отечество (12). Спикер парламента Хенн Пыллуаас входит в EKRE, премьер-министр Юри Ратас – в Центристскую партию.

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Эстония, Россия, Юри Ратас.
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