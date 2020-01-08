Крушение украинского самолета в Иране: Великобритания ищет информацию о своих гражданах

Новости мира:В Посольстве Великобритании в Украине говорят, что находятся на постоянной связи с украинской стороной для получения информации о своих гражданах.

Великобритания хочет получить информацию о пребывании своих граждан на борту украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины", который потерпел катастрофу вблизи международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран).

Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине со ссылкой на заявление министра Великобритании по делам Европы Кристофера Пинчера.

"Мои соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической катастрофе самолета МАУ сегодня утром возле Тегерана. Мы на связи с иранской и украинской властью, чтобы получить информацию о пребывании британских граждан на борту", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Напомним, Вадим Пристайко заявили, что Украина будет тесно сотрудничать с Ираном, чтобы установить причины крушения самолета.