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Президент Эстонии вернула дипломатам РФ подаренное Крымское вино

Президент Эстонии вернула дипломатам РФ подаренное Крымское вино
09:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Посольство Российской Федерации направило Керсти Кальюлайд подарки в честь 50-летия.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от бутылки крымского вина, подаренной ей посольством России в день ее 50-летия. Об этом в среду сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.

"Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России", - говорится в сообщении. Глава эстонского государства отметила свой юбилей 30 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время форума лидерства "Польша-Эстония, общность целей в Совете Безопасности ООН" заявила, что Эcтония в качестве непостоянного члена Совбеза ООН намерена в течение ближайших 2-х лет поднимать тему Украины с целью "сохранить эту дискуссию на форуме Совета Безопасности ООН".

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Напомним, оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии.

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Эстония, РФ, Посольство РФ, Керсти Кальюлайд, Крымское вино.
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