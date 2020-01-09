Венгрия хочет, чтобы ЕС принял позицию США в конфликте Вашингтона и Ирана

Новости мира:Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы позиция ЕС в отношении Ирана была ближе к Израилю и США.

Венгрия хотела бы, чтобы позиция ЕС по конфликту между США и Ираном была ближе к позиции Израиля и США. Об этом сообщает Index, об этом в четверг на пресс-конференции заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отвечая на вопрос журналистов, Орбан сказал, что позиция ЕС в отношении Ирана "неясна".

"Я хотел бы, чтобы европейская позиция, которая не понятна в этом иранском вопросе, была ориентирована на израильско-американскую позицию", - сказал Орбан.

Министры иностранных дел Европейского Союза встретят в пятницу в Брюсселе, чтобы обсудить иранский кризис, обострившийся после убийства иранского генерала Сулеймани и иранской ракетной атаки по базам в Ираке.

Напомним, две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы в ночь на 8 января, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и что готовятся другие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.

Подробно о предпосылках этого нападения читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину".

Напомним, две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.