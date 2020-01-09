Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа

Новости мира:Конгрессмены Палаты представителей хотят запретить Дональду Трампу без согласования Конгресса принимать решения о военных действиях в отношении Ирана.

Палата представителей Конгресса США проголосует в четверг, 9 января, за резолюцию, которая ограничит военные полномочия Дональда Трампа в Иране. Об этом заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси, сообщает CNBC.

"Администрация (президента Трампа - ред.) должна сотрудничать с Конгрессом для продвижения немедленной эффективной стратегии деэскалации, предотвращающей дальнейшее насилие. Америка и мир не могут позволить себе войну", - заявила Пелоси, объявив о голосовании за резолюцию о военных полномочиях Трампа, которую выдвинет конгрессмен Элисса Слоткин.

В своем заявлении Пелоси также отметила, что убийство администрацией Трампа иранского генерала Касема Сулеймани "поставило под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других людей, а также грозит серьезной эскалацией напряженности с Ираном".

В документе отмечается, что без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.

Резолюция может получить одобрение Палаты представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако остается вопрос, поддержит ли ее Сенат, который контролируют республиканцы, отмечают обозреватели.

Как сообщалось, накануне Иран запустил в ответ за убийство иранского генерала Касема Сулеймани несколько ракет по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака, где также дислоцированы контингенты других стран.

Ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Иран заявил о "жестокой мести" США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны.

Напомним, лидер Ирана не имел в виду Польшу, говоря о "маленькой, но плохой стране в Европе".