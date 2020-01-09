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В Словении сожгли деревянную статую Трампа

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В Словении сожгли деревянную статую Трампа
17:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Восьми метровая статуя Дональда Трампа установлена на родине его жены Мелании в Словении.

Деревянную статую президента США Дональда Трампа сожгли дотла в Словении, на родине его жены Мелании. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Почти восьмиметровое сооружение, возведенное в прошлом году в селе на северо-востоке Словении, изображало Трампа с его фирменной прической, в синем костюме, белой рубашке и длинном красном галстуке. Его правая рука - сжатая в кулак - была поднята высоко, как у Статуи свободы в Нью-Йорке.

Словенская полиция ищет того, кто совершил поджог.Механизм внутри статуи при запуске открывал рот "Трампа", окрашенный в красный цвет, и показывал зубы, похожие на акульи.

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"Как и у всех популистов, у статуи - два лица", - сказал ее создатель Томаз Шлегль, открывая статую в прошлом августе. "Одно – гуманное и приятное, другое - вампир".

Несмотря на то, что статуя быстро стала туристической изюминкой, некоторые местные жители были недовольны ее внешним видом, обещав сжечь ее на Хэллоуин, 31 октября. Статую должны были перенести в другое село в этом районе.

Милан Балазич, мэр города Моравче, где статую уничтожили, сказал, что неизвестные сожгли ее.

Он сказал, что поджог статуи "является символом нетерпимости к художественным проектам в нашем обществе". В Словении не первый раз вырезали из дерева члена семьи Трампа.

Статуя американской первой леди, которую открыли в ее родном городе Севница в июне прошлого года, также вызвала смешанные реакции жителей.

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Первая леди родилась с фамилией Кнавс (Melanija Knavs), но поменяла ее, как и написание имени, на Кнаусс (Melania Knauss), когда начала работать моделью. Она поселилась в Нью-Йорке в 1996 году и познакомилась с Трампом через два года.

Мелания редко вспоминает Словению в своих публичных выступлениях и не посещала страну с момента инаугурации Трампа.

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Словения, Дональд Трамп, Статуя Трампа.
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