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Brexit: Палата общин поддержала законопроект

Brexit: Палата общин поддержала законопроект
20:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС.

Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.

За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против.

"Страна четко дала понять, что она хочет, чтобы Brexit был осуществлен", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Он подчеркнул, что сегодняшний результат является "существенным шагом" на пути к цели.

Как сообщает телеканал, следующее голосование по законопроекту пройдет в Палате лордов.

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В случае, если в Палате лордов внесут поправки в законопроект, он будет вновь представлен на рассмотрение в Палате общин.

Правительство Великобритании 20 декабря представило в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

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В свою очередь премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС уже к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

В то же время ранее стало известно, что Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период рамками 2020 года.

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12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона - ярого сторонника Brexit.

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ЕС, Великобритания, Brexit.
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