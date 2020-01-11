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Авиакатастрофа МАУ: глава МИД Ирана направил письмо Боррелю

Авиакатастрофа МАУ: глава МИД Ирана направил письмо Боррелю
22:57 Сб, 11 Январь 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Боррель получил от главы МИД Ирана письмо о катастрофе украинского самолета.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил в твиттере, что получил письмо от главы МИД Ирана Джавада Зарифа о катастрофе украинского пассажирского самолета близ Тегерана.

"Получил письмо от Джавада Зарифа о рейсе PS752. Важно, что Иран пролил свет на это трагическое событие и пообещал провести полное и надлежащее расследование", - написал Боррель в субботу.

Глава дипломатии ЕС отметил, что "необходимо предпринять все меры для того, чтобы такая катастрофа больше не повторилась. Мои соболезнования тем, кто потерял своих близких".

Ранее в субботу Иран признал, что сбил украинский самолет. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует телеканал Press TV заявление генштаба ВС Ирана.

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В докладе ВС Ирана, выдержки которого публикуют иранские СМИ, отмечается, что украинский самолёт был сбит в ситуации, когда иранские системы ПВО находились в состоянии повышенной боеготовности в связи с риском атак со стороны США. Как отмечается в докладе, украинский "Боинг" на иранских радарах "стал полностью похож на вражеский летательный аппарат, приближавшийся к важному объекту Корпуса стражей Исламской революции". "В этих обстоятельствах из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, эта цель была сбита, что привело к мученической смерти наших дорогих сограждан, а также - иностранных граждан", - говорится в докладе. "Виновный предстанет перед военным трибуналом", - подчёркивает авторы документа.

Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.

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8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

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ЕС, Иран, МАУ, Джавад Зариф, Жозеп Боррель.
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