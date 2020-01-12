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Авиакатастрофа в Иране: Швеция отправит группу специалистов

Авиакатастрофа в Иране: Швеция отправит группу специалистов
19:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Швеция направит в Иран группу специалистов для оказания консульской помощи родственникам погибших в авиакатастрофе PS752.

Министерство иностранных дел Швеции направит в Иран группу специалистов для оказания консульской помощи родственникам погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом заявила глава МВД Швеции Анне Линде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio.

Отмечается, что группа шведских специалистов отправляют в Иран, поскольку в авиакатастрофе погибло так много людей, связанных со Швецией.

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"Задача состоит в основном в решении консульских вопросов, таких как семейные контакты и сотрудничество с иранскими властями. Мы сотрудничаем с другими министерствами и ведомствами по поводу того, как должен выглядеть окончательный состав этой группы", - сказала министр.

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Сейчас иностранным сотрудникам важно получить визу в Иран, поскольку в некоторых других стран с визами возникли проблемы.

В то же время Анне Линде надеется, что группа скоро прибудет в Иран.

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Авиакатастрофа, Швеция, Иран, МАУ, Анне Линде.
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