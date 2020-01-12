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Крах ядерной сделки: Джонсон, Меркель и Макрон обратились к Ирану

Крах ядерной сделки: Джонсон, Меркель и Макрон обратились к Ирану
22:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к выполнению ядерного соглашения.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран вернуться к полному выполнению пунктов заключенного в 2015 году ядерного соглашения.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство новостей dpa, об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех европейских государств, обнародованном в воскресенье, 12 января.

Меркель, Макрон и Джонсон выражают "глубокую обеспокоенность" из-за принятых Ираном мер, которые противоречат пунктам соглашения. Они подчеркнули "значительную важность" возвращения Ирана к выполнению его обязательств в рамках ядерного соглашения. Поэтому принятые ранее иранской стороной меры по выходу из соглашения "нужно отменить", говорится в заявлении трех европейских лидеров.

В то же время Меркель, Макрон и Джонсон заверили в заявлении, что Германия, Франция и Великобритания, которые принадлежат к подписантам ядерного соглашения с Ираном, и в дальнейшем соблюдать пункты этого соглашения.

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Как сообщалось, в ответ на выход США из ядерного соглашения с Ираном и возобновление действия американских санкций против Тегерана, последний стал объявлять поэтапные отказы от соблюдения пунктов ядерного соглашения. Другие подписанты этого соглашения с Ираном - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - отмечали, что не намерены выходить из соглашения.

Заключенное при посредничестве ЕС в 2015 году ядерное соглашение с Ираном предусматривает возможность использования Ираном ядерной энергетики в обмен на гарантии, что он не будет иметь ядерного оружия.

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Также в распространенном заявлении лидеров ФРГ, Франции и Великобритании отмечается "дестабилизационная роль Ирана, в том числе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и отрядов Аль-Кудс". Тем не менее, три европейские страны выразили намерение и в дальнейшем сотрудничать с Ираном ввиду его признания сбития самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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Германия, Ангела Меркель, Франция, Великобритания, Иран, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, СВПД.
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