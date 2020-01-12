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Глава Пентагона о ракетных ударах Ирана: Мы не ожидаем никаких атак в дальнейшем

Глава Пентагона о ракетных ударах Ирана: Мы не ожидаем никаких атак в дальнейшем
20:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США не ожидают атак со стороны Ирана, готовы к переговорам без предварительных условий.

В Вашингтоне не ожидают иранских атак на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы не ожидаем никаких атак в дальнейшем", - сказал Эспер.

Он отметил, что правительство в Иране - законное, и поэтому американское руководство готово к встрече с иранским без предварительных условий.

"Это все еще законное правительство Ирана. И, как мы говорили, я говорил, президент определенно говорил, что мы встретимся с ними. Мы готовы сесть и обсуждать, без предварительных условий, путь вперед, серию шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной", - добавил глава Пентагона.

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Как сообщалось, отношения между США и Ираном накалились после уничтожения американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы США на территории Ирака.

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

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Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран признал, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными.

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Иран, Пентагон, Марк Эспер.
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