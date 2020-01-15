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Турецкий суд признал незаконной блокировку Википедии

Турецкий суд признал незаконной блокировку Википедии
09:28 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Суд Турции рашил, что запрет Википедии в апреле 2017 года был незаконным.

Запрет Турции на интернет-энциклопедию Wikipedia будет отменена после официального опубликования в среду решение Конституционного суда о том, что более чем двухлетний запрет является нарушением свободы слова. Об этом сообщает Reuters.

Подробная версия постановления, опубликованная в Официальном бюллетене, открывает путь к отмене запрета, введенного в апреле 2017 года через записи, в которых Турция обвинялась в связях с террористическими организациями.

Доступ к веб-сайту будет возобновлен после того, как решение, принятое большинством голосов судей, будет передано в Службу контроля за телекоммуникациями.

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Доступ к Википедии и всех ее языковых изданий был заблокирован законом, который позволяет правительству запрещать сайты, которые, по его мнению, представляют угрозу национальной безопасности.

Википедия отказалась удалять содержимое, ссылаясь на противодействие цензуре. Она подала ходатайство в Конституционный суд в мае 2017 года после того, как переговоры с турецкими должностными лицами апелляций и обжалования в судах низшей инстанции потерпели неудачу.

Конституционный суд постановил, что запрет является нарушением свободы выражения взглядов. Судьи проголосовали 10 голосами против 6 в пользу Википедии, проинформировало государственное турецкое агентство Anadolu.

Напомним, Турция будет возглавлять Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности. 

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Турция, Википедия, Wikipedia, Решение суда, Запрет Википедии.
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