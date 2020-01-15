МВД Грузии открыло уголовное производство против Саакашвили

Новости мира:Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подозревают в попытках свержения власти.

Правоохранительные органы Грузии открыли уголовное производство в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На этот раз его подозревают в попытке свержения власти в средине 2019 года.

В то время в Грузии проходили протесты, которые были спровоцированы депутатом Госдумы РФ, коммунистом, Сергеем Гавриловым, который уселся в кресло спикера во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Тогда Михаил Саакашвили в эфире одного из телеканалов по неосторожности заявил, что была упущена хорошая возможность свергнуть власть. Собственно это и послужило причиной открыть против него уголовное производство.

В правоохранительных органах говорят, что проведут тщательное расследование и дадут адекватную оценку его высказываниям.

Эксперты говорят, что такими образом Саакашвили пытается "остаться" в грузинской политике находясь на расстоянии.

Напомним, в международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности.