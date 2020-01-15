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МВД Грузии открыло уголовное производство против Саакашвили

МВД Грузии открыло уголовное производство против Саакашвили
15:41 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости мира:Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подозревают в попытках свержения власти.

Правоохранительные органы Грузии открыли уголовное производство в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На этот раз его подозревают в попытке свержения власти в средине 2019 года. 

В то время в Грузии проходили протесты, которые были спровоцированы депутатом Госдумы РФ, коммунистом, Сергеем Гавриловым, который уселся в кресло спикера во время заседания   Межпарламентской ассамблеи православия. 

Тогда Михаил Саакашвили в эфире одного из телеканалов по неосторожности заявил, что была упущена хорошая возможность свергнуть власть. Собственно это и послужило причиной открыть против него уголовное производство. 

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В правоохранительных органах говорят, что проведут тщательное расследование и дадут адекватную оценку его высказываниям. 

Эксперты говорят, что такими образом Саакашвили пытается "остаться" в грузинской политике находясь на расстоянии. 

Напомним, в международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности.

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Грузия, Михаил Саакашвили, Уголовное производство.
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