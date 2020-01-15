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В Италии ликвидировали мафиозную сеть: свыше 90 задержаных

В Италии ликвидировали мафиозную сеть: свыше 90 задержаных
16:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Правоохранители задержали порядка сто человек, которые причастны к отмыванию денег ЕС.

Правоохранители Италии заявили, что ликвидировали мафиозную сеть на Сыцилии. В полиции говорят, что данная группировка присвоила миллионы евро из европейских фондов, которые предназначались для фермеров. Об этом сообщает ANSA.

По данным прокуратуры, в результате проведенной спецоперации в Торторичи, было задержано 94 человека. В их числе были главы мафиозных кланов, нотариусы, предприниматели и госслужащие, которые имели доступ к европейским фондам.

Почти половину из числа задержанных поместили под стражу, остальных отправили под домашний арест.

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По данным следствия, мафиозные кланы при поддержке инспекторов получали с денег ЕС гранты, которые шли якобы на обрабатывание земли. По факту все деньги оседали в карманах мафии, поскольку земли у этих "корпораций" не было. 

За 5 лет своей деятельности 151 компания смогла "заработать" 5 миллионов евро. 

Напомним, в Италии дальнобойщик из Беларуси убил украинца железным прутом.

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Италия, ЕС, Земля, Мафия, Земельные фонды.
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