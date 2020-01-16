Скачать
Четверг, 16.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию

Румыния засомневалась в евроинтеграционных намерениях правительства Молдовы

Румыния засомневалась в евроинтеграционных намерениях правительства Молдовы
20:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Бухарест возобновит всестороннее сотрудничество с Кишиневом после подтверждения им курса на евроинтеграцию.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния не верит в искренность нового правительства Молдавии приверженности курсу европейской интеграции. Как передают румынские СМИ, такое заявление он сделал в четверг на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте.

"Румыния возобновит сотрудничество с Молдавией в полном объеме только когда увидит, что на правительственном уровне предпринимаются действия для продолжения европейского пути. Я повторяю позицию Румынии относительно Молдавии: европейский путь - это единственный и самый безопасный способ глубоко реформировать институты, которые могут принести ощутимую пользу гражданам Молдавии. К сожалению (. . .), мы вовсе не убеждены в том, что нынешнее правительство Кишинева преследует эту цель", - сказал Йоханнис.

По его словам, Бухарест продолжит финансировать только те проекты в Молдавии, которые предназначены непосредственно для граждан - на местном уровне, а также проекты стратегического присоединения.

"Решение принято": Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции

"Мы возобновим всестороннее сотрудничество только тогда, когда увидим на правительственном уровне конкретные действия, направленные на продолжение европейского пути, процесс реформ, особенно в таких областях как правосудие, администрация и борьба с коррупцией, которые могут обеспечить демократический путь и предсказуемость страны" - подчеркнул Йоханнис.

На прошлой неделе премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил в Брюсселе, что "новое правительство Молдавии нельзя считать серьезным партнером".

Премьер Румынии о вотуме недоверия Санду: Все, что произошло в Молдове - это шаг назад

"После вотума недоверия, выдвинутого ПСРМ, партией Додона, который привел к падению правительства Майя Санду и впоследствии к формированию правительства ПСРМ, без единственной ясно обозначенной проевропейской политической силы, которая имела нашу и не только нашу поддержку, и давала нам гарантию проевропейского курса РМ, все, что произошло в Молдавии после представляет собой инволюцию, которая вызывает у нас беспокойство и, с нашей точки зрения, мы не можем считать действующее правительство серьезным партнером", - сказал Орбан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Румыния, Клаус Йоханнис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
02 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
05 Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Милованов: Сейчас идет очередная атака на премьер-министра
Милованов: Сейчас идет очередная атака на премьер-министра
&quot;Решение принято&quot;: Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции
Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции
Убийство Шеремета: &quot;ЕС&quot; инициирует создание ВСК
Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь