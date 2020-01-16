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Еврокомиссар: Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения правил ЕС

Еврокомиссар: Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения правил ЕС
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Для газопровода Nord Stream 2 исключений не будет.

Никаких исключений для российского газопровода Nord Stream 2 сделано не будет, он должен полностью соответствовать всем правилам ЕС.

Об этом сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"Согласно заявлению еврокомиссара Кадри Симсон, Европейский Союз не сделает никаких исключений для газопровода Nord Stream 2, который будет пролегать по территории РФ в северную Германию. Проект должен соответствовать всем правилам ЕС", - говорится в сообщении.

Симсон отметила, что речь идет "не только о Nord Stream 2, но и о любых других газопроводах, несмотря на страну происхождения".

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По словам еврокомиссара, газовая сеть должна быть открытой и для третьих поставщиков, а тарифная политика - понятной, и газопровод должен быть отделен от производителя.

"Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения этих правил", - подчеркнула Симсон.

Еврочиновница также сказала, что ЕС в последние годы много инвестировал в то, чтобы не зависеть от одного поставщика или транзитного экспорта.

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Как сообщалось, руководство проекта Nord Stream 2 обратилось к немецкому регулятору с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил.

По правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, построение которых завершилась до 23 мая 2019 года.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что исключение возможно только для газопроводов, завершенных до указанной даты.

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ЕС, Еврокомиссия, Северный поток-2, Кадри Симсон.
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