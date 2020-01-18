В Литве засудили шпиона РФ

Новости мира:Апелляционный суд Литвы оставил в силе приговор осужденному за шпионаж в пользу РФ.

Литовский апелляционный суд в пятницу оставил в силе приговор в отношении гражданина Литвы Романа Шешеля, приговоренному к семи года лишения свободы за шпионаж в пользу РФ.

Об этом сообщает Delfi.

"В пятницу Литовский апелляционный суд оставил в силе наказание за шпионаж в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля в виде семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как известно, Шешель в апреле прошлого года был осужден Клайпедским окружным судом за шпионаж в пользу России. При рассмотрении дела в суде первой инстанции он своей вины не признал и просил об оправдательном вердикте.

По данным Генпрокуратуры Литвы, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства. Собранные данные позволяют считать, что с 2015 года и до задержания в декабре 2017 года обвиняемый собирал и передавал информацию о ВМС Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, работе компании Klaipedos nafta и других объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая имеющие стратегическое значение для нацбезопасности.