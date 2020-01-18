Скачать
Суббота, 18.01.2020
Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко
Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко
"Ювелирная работе": Разумков о подготовке закона о референдуме
"Ювелирная работе": Разумков о подготовке закона о референдуме
Лунин извинился за нелепую ошибку в дебютном матче
Лунин извинился за нелепую ошибку в дебютном матче
Рецепт дня: Макароны с мясными фрикадельками
Рецепт дня: Макароны с мясными фрикадельками

В Литве засудили шпиона РФ

В Литве засудили шпиона РФ
08:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Апелляционный суд Литвы оставил в силе приговор осужденному за шпионаж в пользу РФ.

Литовский апелляционный суд в пятницу оставил в силе приговор в отношении гражданина Литвы Романа Шешеля, приговоренному к семи года лишения свободы за шпионаж в пользу РФ.

Об этом сообщает Delfi.

"В пятницу Литовский апелляционный суд оставил в силе наказание за шпионаж в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля в виде семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как известно, Шешель в апреле прошлого года был осужден Клайпедским окружным судом за шпионаж в пользу России. При рассмотрении дела в суде первой инстанции он своей вины не признал и просил об оправдательном вердикте.

Дело задержанного в Украине "единоросса" рассмотрит суд Киева

По данным Генпрокуратуры Литвы, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства. Собранные данные позволяют считать, что с 2015 года и до задержания в декабре 2017 года обвиняемый собирал и передавал информацию о ВМС Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, работе компании Klaipedos nafta и других объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая имеющие стратегическое значение для нацбезопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Суд, РФ, Литва.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер человек с самым низким на планете ростом
02 Зеленский дал Гончаруку второй шанс
03 Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)
04 Дикие собаки понимают жестикуляцию человека: исследование
05 Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
Пентагон: США не намерены выводить войска из Ирака
Пентагон: США не намерены выводить войска из Ирака
18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь