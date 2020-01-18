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Макрона с женой экстренно эвакуировали из-за протестующих (Видео)

Макрона с женой экстренно эвакуировали из-за протестующих (Видео)
10:29 Сегодня Телеграф

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой тайно находился в театре.

Вечером 17 января президент Франции Эммануель Макрон вместе со своей женой Бриджит, решили посетить театр. Однако когда они пришли на театральное представление, в зал начали ломиться протестующие. Президента и его жену пришлось срочно эвакуировать. Об этом сообщает BFMTV.

По словам очевидцев происшествия, около 10 часов вечера под зданием театра Буфф-дю-Нор в Париже начали собираться протестующие. Они начали выкрикивать лозунги в знак протеста против пенсионной реформы. 

"Президент незаметно присутствовал на представлении в Буффе-дю-Нор со своей женой", — подтвердил представитель окружения главы государства в комментарии BFMTV. И добавил: "Президент продолжит ходить в театр со своей женой, как он обычно делает. Он будет продолжать защищать свободу выражения мнений и творчества художников, которым угрожает политическое насилие".

Власти Франции откажутся от повышения пенсионного возраста

Французкое издание сообщает, месный журналист и активист разместил в социальных сетях фото, на которых изображен Макрон вместе со своей супругой в театре. После этой публикации, начали появляться лозунги с призывом собраться возле театра. После того, как президент с супругой были укрыты и эвакуированы, активиста арестовали.

Напомним, Ле Пен опять посоревнуется с Макроном за пост главы Франции.

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Париж, Франция, театр, Эммануэль Макрон.
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