Макрона с женой экстренно эвакуировали из-за протестующих (Видео)

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей женой тайно находился в театре.

Вечером 17 января президент Франции Эммануель Макрон вместе со своей женой Бриджит, решили посетить театр. Однако когда они пришли на театральное представление, в зал начали ломиться протестующие. Президента и его жену пришлось срочно эвакуировать. Об этом сообщает BFMTV.

По словам очевидцев происшествия, около 10 часов вечера под зданием театра Буфф-дю-Нор в Париже начали собираться протестующие. Они начали выкрикивать лозунги в знак протеста против пенсионной реформы.

"Президент незаметно присутствовал на представлении в Буффе-дю-Нор со своей женой", — подтвердил представитель окружения главы государства в комментарии BFMTV. И добавил: "Президент продолжит ходить в театр со своей женой, как он обычно делает. Он будет продолжать защищать свободу выражения мнений и творчества художников, которым угрожает политическое насилие".

Французкое издание сообщает, месный журналист и активист разместил в социальных сетях фото, на которых изображен Макрон вместе со своей супругой в театре. После этой публикации, начали появляться лозунги с призывом собраться возле театра. После того, как президент с супругой были укрыты и эвакуированы, активиста арестовали.

Напомним, Ле Пен опять посоревнуется с Макроном за пост главы Франции.