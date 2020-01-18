​​​​​​​Эксперты подтвердили подлинность пропавшей картины Густава Климта

Новости мира:Картина была обнаружена в начале декабря прошлого года работником муниципальной службы.

Италийские эксперты подтвердили подлинность картины, которая была найдена в декабре в одной из художественных галерей. Найденная картина - тот самый "Портрет дамы" Густава Климта. Картину похитители 23 года назад из галереи. Об этом сообщает агенство AP.

Подтверждение подлинности картины помогло раскрыть одну из загадок искусства: где находится пропавшая картина. Однако и вопросов осталось не меньше. Некоторые из них - кто похитил картину, оставляла ли она когда-нибудь стены музея.

В начале декабря 2019 года, картина была обнаружена сотрудником одного из муниципальных предприятий Пьяченцы, который проводил работы по очистке стен от плюща. Он обнаружил железную дверь, за которой находилась полость, в которой лежала картина завернутая в полиэтиленовый пакет.

Картина входила в список самых разыскиваемых предметов искусства Италии. Ее стоимость оценивается в 60 млн евро.

Климт закончил полотно в 1917 году, за год до своей смерти. Галерея Риччи Одди приобрела картину в 1925 году и в 1997 году сообщила, что она исчезла.

Напомним, полиция Нидерландов задержала мужчину, который продавал 12 миллиардов украденных паролей.