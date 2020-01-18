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Оккупация Луны отменяется: Босния подписала договор об использовании космоса

Оккупация Луны отменяется: Босния подписала договор об использовании космоса
18:22 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Босния законодательно обязалась не оккупировать Луну и не вести ядерную войну в космосе.

Парламент Боснии и Герцеговины в четверг ратифицировал договор, по которому страна обязалась не оккупировать Луну и другие небесные тела, а также не применять ядерное оружие в космосе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

Утвержденный документ - это международный договор о принципах, регулирующих деятельность стран в области разведки и использования космоса, включая Луну и другие небесные тела.

Кроме того, этим договором Босния и Герцеговина обязуется не использовать ядерное оружие в космосе.

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В договоре указано, что Вселенная, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению на основании претензий на суверенитет. Также она не может быть присвоена путем оккупации или любыми другими средствами.

Преимущества ратификации договора Боснией и Герцеговиной будут заключаться в частности в том, что ее космонавты смогут использовать оборудование и космические аппараты, когда отправятся в космос.

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Это международное соглашение, и некоторые законодатели говорят, что сейчас оно не является приоритетом. Большинство депутатов, опрошенных RSE в фойе здания парламента, даже не знали, что документ обязывает страну не занимать Луну и другие небесные тела.

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Луна, Космос, Босния и Герцеговина.
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