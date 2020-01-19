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ИНП Польши отреагировал на обнародованные документы РФ по Второй мировой войне

ИНП Польши отреагировал на обнародованные документы РФ по Второй мировой войне
09:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира:В ИНП Польши прокомментировали документы минобороны РФ.

Институт национальной памяти Польши прокомментировал публикации Министерства обороны РФ о советских операциях, связанных с Польшей в 1944-1945 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт национальной памяти Польши.

"Опубликованные документы не предоставляют какой-либо новой, особо важной информации о советских операциях в 1944-1945 годах. В этот период Советский Союз, ведя борьбу с Германией, одновременно проводил последовательную политику, направленную на предотвращение восстановления независимой Республики Польша", - говорится в заявлении.

"После проведения насильственной аннексии восточных территорий Республики Польша в состав СССР и порабощения оставшейся территории Польши советский аппарат террора (и подчиняющиеся ему коммунистические органы) проводил репрессивные действия против сил независимости и общества, приверженного надежде восстановления свободной Польши", - заявили в Институте национальной памяти Польши.

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Сенат Польши единодушно принял резолюцию в знак протеста против переписывания истории Второй мировой войны властями Российской Федерации.

Речь идет, между прочим, о недавних публичных высказываниях президента Владимира Путина, который обвинил Польшу в якобы сотрудничестве с Третьим Рейхом, а также ответственности за развязывание Второй мировой войны. Наряду с этим, Сенат выразил озабоченность по поводу ухудшения российско-польских отношений.

Моравецкий обвинил Россию в фальсификации истории Польши

9 января польский Сейм в специальной резолюции осудил провокационные и ложные высказывания представителей верховных органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Польшу в якобы развязывании Второй мировой войны.

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Польша, Россия, Вторая мировая война.
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