"Террористка ИГИЛ" развалила правительство Норвегии

Новости мира:В Норвегии случился политический кризис из-за намерения правительства вернуть в страну жену боевика ИГИЛ.

Антимигрантская консервативная Партия прогресса решила выйти из правительства Норвегии в связи с решением властей вернуть в страну жену боевика ИГИЛ и ее детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

"У Партии прогресса больше нет оснований оставаться в правительстве. Поэтому я сегодня сообщила премьер-министру, что оснований для подачи перечня требований тоже нет", - сказала председатель партии Сил Йенсен.

"Я привела свою партию в правительство, я ее оттуда и выведу", - отметила она.

При этом Йенсен отметила, что и в дальнейшем поддерживает Эрну Солберг на посту главы правительства.

"У нас нет желания менять премьер-министра. Мы считаем, что Солберг – правильный человек для руководства страной", - сказала политик.

Кризис в правительстве Норвегии произошел из-за решения вернуть в страну жену боевика ИГИЛ и двух ее несовершеннолетних детей, один из которых серьезно болен. Партия прогресса была не против вернуть в Норвегию только детей, но правительство разрешило вернуться и матери.

Конституция Норвегии не предусматривает проведения досрочных выборов в стране, поэтому после выхода Партии прогресса в стране должно быть сформировано правительство меньшинства.

Партия прогресса входила в правительство Норвегии более шести лет.