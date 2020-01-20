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"Террористка ИГИЛ" развалила правительство Норвегии

"Террористка ИГИЛ" развалила правительство Норвегии
17:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:В Норвегии случился политический кризис из-за намерения правительства вернуть в страну жену боевика ИГИЛ.

Антимигрантская консервативная Партия прогресса решила выйти из правительства Норвегии в связи с решением властей вернуть в страну жену боевика ИГИЛ и ее детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

"У Партии прогресса больше нет оснований оставаться в правительстве. Поэтому я сегодня сообщила премьер-министру, что оснований для подачи перечня требований тоже нет", - сказала председатель партии Сил Йенсен.

"Я привела свою партию в правительство, я ее оттуда и выведу", - отметила она.

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При этом Йенсен отметила, что и в дальнейшем поддерживает Эрну Солберг на посту главы правительства.

"У нас нет желания менять премьер-министра. Мы считаем, что Солберг – правильный человек для руководства страной", - сказала политик.

Кризис в правительстве Норвегии произошел из-за решения вернуть в страну жену боевика ИГИЛ и двух ее несовершеннолетних детей, один из которых серьезно болен. Партия прогресса была не против вернуть в Норвегию только детей, но правительство разрешило вернуться и матери.

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Конституция Норвегии не предусматривает проведения досрочных выборов в стране, поэтому после выхода Партии прогресса в стране должно быть сформировано правительство меньшинства.

Партия прогресса входила в правительство Норвегии более шести лет.

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Норвегия, ИГИЛ, Сил Йенсен.
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