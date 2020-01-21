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Британия ужесточила тюремные сроки для террористов

Британия ужесточила тюремные сроки для террористов
11:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Великобритания усилила реакцию на терроризм и прекратит практику досрочного освобождения террористов.

Великобритания введет жесткие тюремные сроки для осужденных террористов и прекратит практику досрочного освобождения в рамках серии мер по усилению реакции на терроризм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал внести изменения после теракта у Лондонского моста в ноябре. Тогда Усман Хан, осужденный за терроризм и досрочно освобожденный из тюрьмы, убил двух человек.

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В 2012 году Хана приговорили как минимум к восьми годам тюремного заключения с требованием, чтобы в свое время комиссия по условно-досрочному освобождению оценила его опасность для общества. Он был освобожден в декабре 2018 году без такой оценки.

"Теракт в рыбном магазине в ноябре поставил нас перед некоторыми жесткими истинами о том, как мы решаем дела с осужденными за терроризм", - говорится в заявлении министра внутренних дел Прити Пател.

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Избранное в декабре правительство заявило, что в течение первых 100 дней введет новое антитеррористическое законодательство, заставит опасных преступников, осужденных к длительному лишению свободы, отбывать полные сроки тюремного заключения.

Правительство заявило, что лицам, осужденным за такие преступления, как подготовка террористических актов или руководство террористической организацией, грозит как минимум 14 лет тюремного заключения.

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Великобритания, Тюрьма, Борис Джонсон, Терроризм, Усман Хан.
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