Маскировались под сантехников: в Давосе сорвали разоблачили российских шпионов

Новости мира:В Давосе сорвана спецоперация российских спецслужб.

В швейцарском городе Давос сорвали российскую спецоперацию, вероятно направленную против гендиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

Об этом он написал в Twitter.

"Швейцарские службы безопасности предотвратили шпионскую операцию в России, вероятно направленную против меня", – отметил Браудер.

Швейцарское издание Tagesanzeiger в статье об этом инциденте пишет, что полиция кантона Граубюнден задержала двух предполагаемых российских шпионов в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

Позже в одном из интервью Браудер рассказал, что задержанными оказались два российских оперативника, которые изображали из себя сантехников. Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули Швейцарию.

По словам Браудера, он не знает, почему именно на него готовили покушение, одновременно подчеркнув, что "россияне активно посягают на всех своих врагов во всех странах, у них – огромные ресурсы".

Как известно, инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, соучредителем которого является Браудер, в период с 1995-го по 2006 год был одним из крупнейших (по некоторым оценкам, самым крупным) фондов зарубежных инвестиций, которые действовали на российском фондовом рынке.

С 2010 года Браудер возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и по розыску убийц юриста фонда Сергея Магнитского, который обнаружил эту кражу.

В июле 2013 года в России финансиста заочно приговорили к 9 годам колонии общего режима.

За его деятельность против России Браудера называют "личным врагом Владимира Путина".