Столтенберг: Диалог с Россией - знак не слабости, а силы

Новости мира:Йенс Столтенберг назвал Россию в числе главных вызовов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая во вторник перед евродепутатами, указал на Россию как на один из главных вызовов Западу.

"Мы проявляем двусторонний подход (к России - ред.): сдерживание и оборону и диалог", - сказал Столтенберг на совместном заседании комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

Помимо России он назвал в числе основных вызовов альянсу угрозу терроризма и развитие технологий и искусственного интеллекта.

"Сдерживание и оборона и диалог не противоречат друг другу. Когда мы сильны, когда мы едины в НАТО, когда мы тверды, мы может также и говорить с русскими. Это соседи", - продолжил Столтенберг.

По его словам, на долгую перспективу надо иметь в виду и улучшение отношений с Россией. "Диалог с Россией - знак не слабости, а силы", - заявил генсек Североатлантического альянса.

А для достаточных оборонных возможностей, помимо Европы, нужны США и Канада, добавил он. Но Северная Америка, уточнил Столтенберг, нужна и для диалога с Россией, "так как значительная часть этого диалога - это контроль над вооружениями". "А контроль над вооружениями неизбежно вовлекает Соединенные Штаты по ряду разного рода пунктов", - пояснил глава НАТО.

Он в связи с этим напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - это договор между США и Россией, имеющий последствия для Европы. "Нужно, чтобы Соединенные Штаты тоже были за столом для разговора с Россией о контроле над вооружениями", - добавил генсек.

Перейдя к теме вызова новых технологий, Столтенберг отметил, что в качестве конкурентов НАТО он имеет в виду в первую очередь Россию и Китай.

Защищая перед евродепутатами курс на увеличение военных расходов европейских членов НАТО, генеральный секретарь организации также не обошел вниманием Россию: "Мы констатируем все большую напористость России, то, что она нарушает договор РСМД, разворачивает все больше и больше военных возможностей в европейской части".