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Вучич в гневе: президент ответил на утверждение о близости к Москве и Пекину

Вучич в гневе: президент ответил на утверждение о близости к Москве и Пекину
16:13 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Сербский лидер заявил, что устал от высказываний о тесных связях с Россией и Китаем.

Президент Сербии заявил, что устал от лекций европейских лидеров о тесных связях страны с Россией и Китаем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Euronews в Давосе.

Вучич ответил критикам, которые утверждают, что Сербия слишком близка к Москве и Пекину.

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"Сербия не слишком полна энтузиазма, но мы по-прежнему привержены нашему пути в ЕС, потому что мы не видим реальной альтернативы. Мы на этом пути уже 20 лет. Я думаю, что кроме Турции ни одна другая страна не ждала столько лет", - сказал Вучич.

Он разгневался из-за вопроса о том, кого выберет Белград: Москву или ЕС. Он сказал, что у западных СМИ есть проблема с понимания того, что связи Белграда с Москвой – "на пользу сербскому народу и на благо нашей страны".

"Я всегда говорю Путину - и я не скрываю этого, в отличие от других политиков из Европейского Союза, которые забывают, откуда они, когда видят Путина, - я говорю ему, что мы находимся на пути к ЕС... это наша стратегическая цель", - сказал президент Сербии. 

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"Но это не значит, что когда мы станем членом ЕС, мы оборвите все наши связи, прекратим все наши связи с Россией, с Китаем и всеми другими", - добавил он.

"Честно говоря, я сыт по горло тем, что мне все читают лекции и рассказывают о нашем сотрудничестве с Китаем, Россией, а потом я вижу, как они встречаются с Си Цзиньпином и Путиным даже чаще меня. Делайте свою работу. Вы – суверенные государства. Сербия – суверенное государство. Мы делаем все ради нашего народа и нашей страны", - сказал Вучич.

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Китай, Сербия, Россия, Александр Вучич.
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