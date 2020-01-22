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Из российской колонии вышел еще один фигурант "дела Хизб ут-Тахрир"

Из российской колонии вышел еще один фигурант "дела Хизб ут-Тахрир"
13:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Фигурант "севастопольского дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примов вышел из российской колонии отсидев там 5 лет.

Из российской колонии вышел еще один фигурант"севастопольского дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примов.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Рустема Кямилева.

Сегодня, 22 января, истёк пятилетний срок отбывания "наказания" для Примова и Рустема Ваитова, который был освобожден несколькими часами ранее.

Вместе с адвокатом встречать Примова из колонии приехали крымскотатарские активисты.

Встречу Примова из колонии снимали операторы телеканала "Россия 24", а рядом находились сотрудники ФСБ РФ.

В прошлом году силовики РФ провели свыше 300 арестов в Крыму

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в апреле ожидается освобождение еще одного фигуранта вышеупомянутого дела - Ферата Сайтфуллаева.

Как сообщалось ранее, в январе и апреле 2015 года в селе Орлиное под Севастополем прошли обыски в домах крымских татар, в результате которых были задержаны, а впоследствии арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайтфуллаев.

Зейтуллаеву инкриминировали совершение преступления по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), а остальным - по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной суд Ростова-на-Дону незаконно вынес приговор фигурантам дела: Зейтуллаеву - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Примову, Ваитову и Сайфуллаеву - по пять лет.

Позже приговор Зейтуллаеву был пересмотрен - ему назначили"наказание" в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 15 лет.

Напомним, фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" вышел из российской колонии.

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Россия, Крымские татары, Нури Примов, Дела Хизб ут-Тахрир.
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