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В прошлом году силовики РФ провели свыше 300 арестов в Крыму

В прошлом году силовики РФ провели свыше 300 арестов в Крыму
12:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Силовики РФ, за прошлый год, задержали 157 крымчан и провели 335 арестов на оккупированном полуострове.

В 2019 году российские силовики провели 157 незаконных задержаний и 335 арестов в оккупированном Крыму.

Об этом на пресс-конференции сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ) Эскендер Бариев.

По его словам, на протяжении 2019 года российские силовики провели 86 обысков в оккупированном Крыму (64 из которых в домах крымских татар), в 2018 году – 92, в 2017 году - 62.

По словам Бариева, под волну обысков попали крымскотатарские и проукраинские активисты. Он уточнил, что максимальные показатели по количеству обысков были в марте и июне и имели политический и религиозный подтекст. Так, большинство противоправных действий российских силовиков связаны с якобы участием крымчан в запрещенных в РФ организациях "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы", а также в якобы "незаконных вооруженных формированиях".

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"Таким образом оккупационная власть пытается дискредитировать коренной народ Крыма и проукраинских активистов в глазах как российской, так и международной общественности, представляя их террористами и экстремистами", - отметил Бариев.

Он также добавил, что обыски были зафиксированы в мечетях Крыма, в камерах политзаключенных и домах членов Меджлиса крымскотатарского народа.

По словам главы правления КРЦ, общее количество незаконных задержаний на оккупированном полуострове в 2019 году составляет 157 случаев (из них 127 крымских татар), что на 30 случаев больше, чем в 2018 году, но на 129 случаев меньше, чем в 2017 году.

Эксперт отметил, что в основном незаконные задержания происходят после обысков, акций протеста, а также на админгранице с оккупированным Крымом.

Бариев также добавил, что общее количество незаконных допросов, опросов и бесед в Крыму составило 194 случая (из них 127 в отношении крымских татар), что на 42 случая превышает показатель 2018 года, но на 146 случаев меньше, чем в 2017 году (340).

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Менеджер по коммуникациям КРЦ Эльвир Сагирман отметил, что в 2019 году было зафиксировано 335 случаев незаконных арестов и лишения свободы (242 в отношении крымских татар) в оккупированном Крыму, из которых 43 - новые аресты по уголовным делам (два из них заочные), 33 случая вынесения приговоров, 252 – продления сроков содержания под стражей.

Сагирман добавил, что в 2019 году в оккупированном Крыму 692 раза было нарушено право человека на справедливый суд, 503 из которых - в отношении крымских татар.

"Данный показатель является рекордным за три года. В 2018 и 2017 годах было зафиксировано 492 и 515 случаев соответственно", - подчеркнул он.

По его словам, особенностью данного периода является большое количество назначения денежных штрафов.

Кроме того, в этом году КРЦ зафиксировал 134 случая нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (80 из которых в отношении крымских татар), что в два раза превышает показатели за 2018 год и в три - за 2017 год.

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"2019 год также характеризуется массовыми случаями неоказания медпомощи в СИЗО крымским политзаключенным… Кроме того, известны случаи морального и психологического давления на задержанных активистов, а также назначения принудительных психиатрических экспертиз", - добавил он.

В свою очередь Бариев отметил, что оккупанты незаконно этапируют политзаключенных на территорию РФ - 96 случаев, 86 из которых в отношении крымских татар.

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Россия, Крым, РФ, Задержания, Оккупированный полуостров, Обыски в Крыму.
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