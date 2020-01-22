Судью из Крыма отправили за решетку за помощь оккупантам

Новости Украины:Святошенский районный суд Киева признал виновным крымского судью в пособничестве в оккупации полуострова.

Святошинский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы судью Красногвардейского районного суда Автономной Республики Крым, который способствовал укреплению оккупационной власти Российской Федерации в Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"При публичном обвинении Офиса генерального прокурора Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Красногвардейского районного суда АР Крым в государственной измене (часть 1 статья 111 Уголовного Кодекса Украины), назначив наказание - 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе судебного разбирательства установлено, что судья указанного суда в марте-ноябре 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма.

Таким образом, указанное лицо умышленно оказало помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украинского государства.

Всего в процессе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей, отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, Вовк снова стал председателем Окружного суда Киева.