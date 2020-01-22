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Судью из Крыма отправили за решетку за помощь оккупантам

Судью из Крыма отправили за решетку за помощь оккупантам
11:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Святошенский районный суд Киева признал виновным крымского судью в пособничестве в оккупации полуострова.

Святошинский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы судью Красногвардейского районного суда Автономной Республики Крым, который способствовал укреплению оккупационной власти Российской Федерации в Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"При публичном обвинении Офиса генерального прокурора Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Красногвардейского районного суда АР Крым в государственной измене (часть 1 статья 111 Уголовного Кодекса Украины), назначив наказание - 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе судебного разбирательства установлено, что судья указанного суда в марте-ноябре 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

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Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма.

Таким образом, указанное лицо умышленно оказало помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украинского государства.

Всего в процессе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей, отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, Вовк снова стал председателем Окружного суда Киева. 

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Киев, Крым, Судья, Суд, Приговор, Полуостров, Оккупация Крыма, Святошенский районный суд.
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