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Адвокат Джеппарова подал жалобу в прокуратуру РФ на работников СИЗО

Адвокат Джеппарова подал жалобу в прокуратуру РФ на работников СИЗО
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокат Арсенна Джаппарова Айдер Азаматов направил в прокуратуру РФ несколько жалоб на сотрудников СИЗО, в котором содержится его подзащитный.

Адвокат Айдер Азаматов направил ряд жалоб в органы прокуратуры России по бездействию сотрудников СИЗО-4 в Ростовской области из-за неоказания надлежащей медицинской помощи его подзащитному – фигуранту ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня (20 января) направил ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, Прокуратуру Ростовской области и Главное управление ФСИН РФ в Ростовской области относительно бездействия сотрудников СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области (г.Шахты), связанной с неоказанием надлежащей медицинской помощи Арсену Джеппарову, у которого очень серьезные проблемы со здоровьем", - отметил адвокат.

Вместе с этим, как подчеркнул Азаматов, он направил бращения в адрес уполномоченного по правам человека в России, председателю ОНК по Ростовской области для реагирования на такие нарушения и заявление непосредственно начальнику ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области (г.Шахты) о немедленном направлении Джеппарова на медицинское освидетельствование в медицинскую организацию государственной или иной системы здравоохранения, так как в условиях СИЗО-4 оказать ему необходимую и надлежащую помощь медицинская санитарная часть учреждения не в состоянии.

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"Арсен может потерять слух и есть вероятность заражения крови. Как я писал ранее, все это последствия появившегося за правым ухом Арсена фурункула, который уже начал гноиться, что вызвало сильные головные боли, появились боли в области сердца, которые также отражаются на его левой руке. Офис омбудсмена Украины проинформирован об этой ситуации, так как Арсен является гражданином Украины. Надеюсь нарушенные права Арсена будут восстановлены и его предоставят квалифицированную и медицинскую помощь", - написал адвокат.

Первых четырех обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Инвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Затем всех шестерых арестовали.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения в колонии строгого режима, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

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МИД Украины призвал международное сообщество усилить давление на Россию из-за неправомерного осуждения шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Адвокаты арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в перечень 15 объединений, названных "террористическими". В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

13 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить обследование и предоставление медицинской помощи Джеппарову.

Напомним, Людмила Денисова призывает представителей ООН, ОБСЕ и Совета Европы отреагировать на вопиющие нарушения Россией прав пятерых украинцев.

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Все по теме:

Россия, Крым, Хизб-ут-Тахрир, Ростов, Оккупированный полуостров, Арсен Джеппаров, Айдер Азаматов.
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