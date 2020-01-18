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Украинский консул навестил крымчанина Дудку в российской колонии

Украинский консул навестил крымчанина Дудку в российской колонии
17:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Владимира Дудку осудили на 14 лет за "подготовку" диверсии в оккупированном Крыму.

Исполняющий обязанности генерального консула Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил осужденного в оккупированном Севастополе по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудку в колонии №11 Ставропольского края России. Об этом сообщает Крим.Реалии.

"В колонию №11 он прибыл накануне Нового года - 29 декабря, 10 дней пробыл в карантине. Рассказывал, что в колонии его поставили на диету. Иногда бывает "прыгает" давление, тонометр пока не отдали", - пояснил Малышевский.

По его словам, Дудка часто посещает церковь на территории колонии. "Говорит, что очень скучает по внучке, передает всем привет: родственникам, правозащитникам в Киеве, бывшему политзаключенному Евгению Панову", - добавил консул.

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9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в подготовке диверсий в аннексированном Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля этого года приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф. Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.

Напомним, Людмила Денисова призывает представителей ООН, ОБСЕ и Совета Европы отреагировать на вопиющие нарушения Россией прав пятерых украинцев.

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Россия, Крымские татары, Владимир Дудка, Украинский консул.
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