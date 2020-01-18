"Запрет" на четверть века: украинского журналиста не пускают в Крым

Новости Украины:Украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову запрещено въезжать на территорию РФ и Крыма до мая 2054 года.

ФСБ РФ запретила въезд на территорию России украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову. Также там решили не пускать его и на территорию оккупированного Крыма. Срок запрета составляет 34 года. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"В постановлении, которое вручили Ибрагимову на админчерте Крыма с Херсонской областью сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года", - сообщили в издании.

Журналист говорит, что российская сторона общалась с ним вежливо, однако четкого объяснения, почему ему запрещен въезд на территорию РФ, он не получил.

Также он сообщил, что связывает это со своей профессиональной деятельностью и работой на издание, которое постоянно освещает суды против крымских татар в оккупированном Крыму.

Напомним, исполняющий обязанности генерального консула Украины посетил в колонии крымчанина Дудку, незаконно осужденного по "делу украинских диверсантов".