Пенсионная реформа Макрона: крупнейшая ГЭС Франции остановила работу

Во Франции профсоюз прекратил работу крупнейшей гидроэлектростанции, протестуя против правительственной пенсионной реформы.
Об этом информирует France 24.
"Французский профсоюз закрыл крупнейшую во Франции гидроэлектрическую станцию, протестуя против пенсионной реформы", - отмечается в сообщении.
Речь идет о ГЭС Grand'Maison на юго-востоке страны.
Следовательно, от поставок электричества национальной станцией во вторник были отключены сотни и тысячи учреждений и домов, расположенных на юге Парижа.
Кроме этого, профсоюз CGT заблокировал 11 подстанций, передающих электрическую энергию в регионе.
Как сообщалось ранее, во Франции с 5 декабря продолжается общенациональная забастовка против правительственной пенсионной реформы. Законодательные изменения в этой сфере предполагают фактическое повышение пенсионного возраста с 62-х до 64 лет, а также отмену льгот с раннего возраста выхода на пенсию.