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Румыния заявила о незаконном избрании спикера Сената

Румыния заявила о незаконном избрании спикера Сената
17:19 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото:pixabay.com

Новости мира:Спикер Сената Теодор Мелешкану был избран с нарушением процедуры, сообщил конституционный суд Румынии.

Конституционный суд Румынии вынес решение о том, что спикер Сената Теодор Мелешкану был избран на эту должность с нарушением процедуры. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.ro.

Мелешкану был избран на должность в сентябре прошлого года. На тот момент он был членом Альянса либералов и демократов (ALDE), но его кандидатуру предложила и поддержала Социал-демократическая партия (PSD).

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Эти две политические силы формировали правящую коалицию, но на момент избрания она уже распалась.

После избрания Мелешкану исключили из ALDE и представители партии обратились в Конституционный суд.

Суд пришел к выводу, что избрание спикера при поддержке другой партии противоречит регламенту Сената, потому что "нарушает принцип конфигурации парламентских фракций". Спикер Сената (верхняя палата парламента) - второй по значению пост в Румынии после президента.

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Мелешкану уже заявил, что не будет подавать в отставку до официальной публикации мотивационной части решения суда.

"К публикации я буду продолжать придерживаться тех прерогатив, которые у нас есть, после публикации мы будем консультироваться, чтобы найти лучшее решение", - сказал он.

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"У нас есть очень веские аргументы, которые были представлены в Конституционный суд. И тот факт, что решение не было единогласным, доказывает, что были и другие точки зрения", - добавил Мелешкану.

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Румыния, Сенат, Теодор Мелешкану.
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