В НАТО заверили, что отреагируют на кибератаку в отношении любой страны Альянса

Новости мира:Йенс Столтенберг выступил с речью о кибербезопасности на Всемирном экономическом форме в Давосе.

Человечество пока даже не осознает, насколько новые технологии меняют природу современных боевых действий, и это ставит новые вызовы перед НАТО, которое постоянно адаптируется для эффективной защиты от таких угроз.

Об этом в четверг в рамках дискуссии на Всемирном экономическом форме в Давосе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что для нас сейчас трудно даже представить последствия того, что мы видим вокруг. Когда вы читаете книги о первой мировой войне, одна из шокирующих вещей - это то, что они даже не представляли, какими могут быть последствия индустриальной революции для боевых действий. Я боюсь, что что-то подобное происходит сейчас, и мы, на самом деле, не понимаем, как сильно технологии меняют также саму природу военного дела", - сказал руководитель Альянса.

Он отметил, что НАТО осознает, какие фундаментальные изменения произошли в самой природе военной борьбы. Это произошло не только вследствие появления кибернетических средств, но и вследствие развития искусственного интеллекта, автономных систем вооружения, систем распознавания лица и других. Если все эти технологии совместить, отметил Столтенберг, то можно представить себе системы вооружений, которые являются действительно очень страшными и разрушительными, если когда-нибудь будут использованы. В этих условиях по его мнению, гораздо труднее осуществлять контроль над вооружением, когда приходится не только считать боеголовки, но пытаться каким-то образом измерить алгоритмы и технологии, использование которых мир до этого не видел, по крайней мере, в военной сфере.

"Мы много инвестируем, чтобы оставаться на острие развития технологий, в частности, в кибернетической сфере. Мы (НАТО) приняли решение, что кибернетическая атака может быть причиной для применения статьи 5 (Вашингтонского договора, "нападение на одного является нападением на всех"). И это важное решение. Поэтому, если осуществляется кибернетическая атака на одного союзника, на нее может ответить весь Альянс. И после этого мы будем продолжать решать, каким именно образом реагировать на такую атаку", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что у стран-союзниц есть не только оборонительные, но и наступательные кибернетические технологии, и НАТО может координировать применение таких возможностей, как это уже произошло, например, в борьбе с ИГИЛ.

"Иногда люди не совсем понимают, в какой степени борьба против ИГИЛ представляла собой кибернетическую кампанию. Разрушая их кибернетические способности, закрывая их сайты, и все, что они делали в киберпространстве, включая рекрутинг, финансирование и пропаганду. Союзники по НАТО, используя кибернетические технологии, смогли разрушить эту систему", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Он еще раз подчеркнул о том, что, в случае кибернетической атаки на одного из союзников, НАТО может применить статью 5 Вашингтонского договора.

"При этом ответ может быть как в кибернетическом пространстве, так и каким-либо другим. Мы никогда не будем давать предпочтение потенциальному агрессору, рассказывая о наших дальнейших шагах, о наших "красных линиях", и как мы собираемся отвечать. Мы осуществим все необходимые действия, чтобы ответить на такую атаку на все 360 градусов, включая кибернетические средства. При этом, если вы готовы сегодня, это не значит, что вы будете готовы завтра. Мы должны продолжать адаптироваться, и это тяжелая работа", - добавил Столтенберг.