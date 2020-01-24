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"Полная независимость": Польша планирует отказаться от российского газа

"Полная независимость": Польша планирует отказаться от российского газа
14:21 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:Польская нефтегазовая компания PGNiG собирается перейти на альтернативные источники газа с 2022 года.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует и в дальнейшем добиваться полной независимости от российского газа после 2022 года и укреплять энергетическую безопасность.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider Polska, об этом в пятницу на пресс-конференции заявил новый председатель правления компании Ежи Квечинський.

Энергетическая безопасность и диверсификация поставок газа остаются приоритетами компании, сказал Квечинський.

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"Полная независимость от российского газа после 2022 года и развитие собственной добычи в стране и за рубежом", - обрисовал он меры, которые ведут к достижению указанных приоритетов.

Он также сообщил, что компания планирует усилить сектор теплоснабжения и хочет стать "интегратором этого рынка в национальном масштабе"

"Мы хотим, чтобы рынок газа в Польше рос, чтобы польский энергетический сектор в большей степени основывался на газе", - сказал он.

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Как известно, Польша не планирует продолжение долгосрочных контрактных отношений с РФ по поставкам газа после 2022 года.

Одним из альтернативных источников газа станет газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу и Дании, который планируется ввести в действие осенью 2022 года.

Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара. Еще часть потребностей будет покрывать отечественная добыча.

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Польша, Россия, PGNIG, Ежи Квечинский.
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