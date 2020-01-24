Скачать
Пятница, 24.01.2020
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста
Президент и первая леди Украины побывали в Мемориальном комплексе "Яд Вашем" (Фото)
Президент и первая леди Украины побывали в "Яд Вашем" (Фото)
Динамо - Хайдук: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Хайдук: онлайн-трансляция матча (Видео)
Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства
Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства

Кабмин уже не тот: Новый формат правительства Норвегии

Кабмин уже не тот: Новый формат правительства Норвегии
15:54 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Премьер Эрна Солберг собирается укрепить новое правительство Норвегии и вводит крупные изменения в Кабмине.

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг в пятницу объявила крупнейшие перестановки в своем правительстве с момента прихода к власти в 2013 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На этой неделе Солберг потеряла большинство в парламенте после выхода из правительства правой Партии прогресса из-за возвращения в страну жены боевика ИГИЛ и ее детей.

"Террористка ИГИЛ" развалила правительство Норвегии

Солберг решила сократить общий размер своего кабинета с 22 министров до 20. При этом на 13 кресел будут назначены новые кандидаты. Изменятся министры по вопросам финансов, нефти и энергетики, юстиции и транспорта.

Решение Солберг существенно переформатировать Кабмин направлено на то, чтобы укрепить новое трехпартийное правительство меньшинства в сильно раздробленном парламенте и победить на выборах в 2021 году.

Депутат-ветеран Консервативной партии Ян Торе Саннер назначен министром финансов. 33-летняя Тина Бру, звезда среди консерваторов, заниматься вопросами нефти и энергетики.

"Напоминало огненный ад": в Норвегии пожар на парковке уничтожил сотни автомобилей

Кризис в правительстве Норвегии произошел из-за решения вернуть в страну жену боевика ИГИЛ и двух ее несовершеннолетних детей, один из которых был серьезно болен. Партия прогресса была не против вернуть в Норвегию только детей, но правительство разрешило вернуться и матери.

Конституция Норвегии не предусматривает проведение досрочных выборов в стране, поэтому после выхода Партии прогресса в стране было сформировано правительство меньшинства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Норвегия, Эрна Солберг, Ян Торе Саннер, Тина Бру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
03 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
04 Как почистить кровеносные сосуды в домашних условиях?
05 Коболев анонсировал снижение цены на газ в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холод &quot;накрывает&quot; все: прогноз погоды 24 января
Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
Куба назначила нового посла в Украине
Куба назначила нового посла в Украине
Самая сексуальная модель мира 2018 выступила против бодишейминга (Фото)
Самая сексуальная модель мира 2018 выступила против бодишейминга (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь