Кабмин уже не тот: Новый формат правительства Норвегии

Новости мира:Премьер Эрна Солберг собирается укрепить новое правительство Норвегии и вводит крупные изменения в Кабмине.

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг в пятницу объявила крупнейшие перестановки в своем правительстве с момента прихода к власти в 2013 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На этой неделе Солберг потеряла большинство в парламенте после выхода из правительства правой Партии прогресса из-за возвращения в страну жены боевика ИГИЛ и ее детей.

Солберг решила сократить общий размер своего кабинета с 22 министров до 20. При этом на 13 кресел будут назначены новые кандидаты. Изменятся министры по вопросам финансов, нефти и энергетики, юстиции и транспорта.

Решение Солберг существенно переформатировать Кабмин направлено на то, чтобы укрепить новое трехпартийное правительство меньшинства в сильно раздробленном парламенте и победить на выборах в 2021 году.

Депутат-ветеран Консервативной партии Ян Торе Саннер назначен министром финансов. 33-летняя Тина Бру, звезда среди консерваторов, заниматься вопросами нефти и энергетики.

Кризис в правительстве Норвегии произошел из-за решения вернуть в страну жену боевика ИГИЛ и двух ее несовершеннолетних детей, один из которых был серьезно болен. Партия прогресса была не против вернуть в Норвегию только детей, но правительство разрешило вернуться и матери.

Конституция Норвегии не предусматривает проведение досрочных выборов в стране, поэтому после выхода Партии прогресса в стране было сформировано правительство меньшинства.