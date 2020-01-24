Лукашенко: Может это и плохо, у меня даже нет мобильного телефона

Новости мира:Александр Лукашенко обяснил свой отказ от мобильного телефона тем, что беспокоится за свою безопасность.

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не пользуется мобильным телефоном из соображений безопасности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА, об этом он рассказал, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги.

"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны". Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - рассказал Лукашенко.

По его словам, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, а это происходит очень редко, то адъютант его приносит.

"Но я почти не говорю по сотовой связи. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - сказал белорусский президент.

Лукашенко также отметил негативное влияние радиоволн на здоровье человека и упомянул о возможной опасности искусственного интеллекта.