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Эпидемия в Китае: Беларусь вводит контроль на границе

Эпидемия в Китае: Беларусь вводит контроль на границе
16:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Беларусь ведет постоянный санитарно-карантинный контроль на границе в связи с коронавирусом.

Государственный пограничный комитет Белоруссии осуществляет на постоянной основе санитарно-карантинный контроль на границе, заявил в среду агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

"Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропусках осуществляется на постоянной основе в тесном взаимодействии с представителями таможенного комитета и медиками", - сказал Бычковский.

По его словам, особое внимание уделяется гражданам из азиатских стран, в Национальном аэропорту Минск на отдельном контроле находятся рейсы из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

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Бычковский также отметил, что все пограничники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Белоруссии отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране.

"Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией", - отметила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.

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Для оперативного принятия мер по недопущению завоза вируса в страну комплексные мероприятия проводятся также в Национальном аэропорту "Минск". В частности, в аэропортах организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Также специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

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По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию. Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус.

Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет решаться вопрос, является ли новый вирус глобальной угрозой. Пока ВОЗ не рекомендовала как-либо ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.

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Китай, Беларусь, Вирус, Пневмония.
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